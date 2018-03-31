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Трамп заморозил выделенные на Сирию $200 миллионов
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СМИ: Трамп заморозил предназначенные для восстановления Сирии средства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники США.
В четверг Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии — ред.) заботятся". Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что не располагает информацией о планах Трампа по "выходу из Сирии".
По данным источников, Белый дом дал распоряжение госдепартаменту приостановить выделение данных средств.
Источники сообщили, что это решение было принято после того как президент США прочитал газетное сообщение, в котором сообщалось, что США недавно взяли на себя обязательство по выплате дополнительных 200 миллионов, чтобы поддержать усилия по восстановлению Сирии.
Согласно данным издания, слагающий свои полномочия госсекретарь Рекс Тиллерсон торжественно пообещал выплатить данную сумму во время заседания коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, которое прошло в феврале в Кувейте.
* Запрещенная в России террористическая организация
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