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В Лондоне хотят закрыть российское «логово шпионов»
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В Лондоне задумались над закрытием российского «логова шпионов» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: rustrade.org.uk/eng/
Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Telegraph.
Собеседники издания сказали, что считают торгпредство «логовом шпионов», а потому намерены рассмотреть вопрос его закрытия.
Ряд стран ЕС, Украина, Канада, США и Австралия заявили о высылке российских дипломатов. Поводом стало обвинение Великобритании в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва отвергает все обвинения и в ответ на решение о высылке своих представителей объявила о высылке дипломатов других государств.
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