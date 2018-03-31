В Лондоне хотят закрыть российское «логово шпионов»

В Лондоне задумались над закрытием российского «логова шпионов»

Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Telegraph.

Собеседники издания сказали, что считают торгпредство «логовом шпионов», а потому намерены рассмотреть вопрос его закрытия.