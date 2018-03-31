ФБР посетило организаторов «Бессмертного полка» в Сиэтле

ФБР пыталось найти агентов Кремля среди организаторов «Бессмертного полка»

За неделю об объявлении о закрытии российского консульства в Сиэтле сотрудники ФБР приходили для беседы в местную общественную организацию «Российско-американская инициатива о сотрудничестве», занимающуюся проведением акции «Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на руководителя организации Сергея Гладыша сообщают РИА Новости

«К ним приходили и спрашивали «А что это за ребята? Вроде как, мы видим, вы с ними знакомы? А они получают задания из Москвы?» Вот такие вопросы», — рассказал Гладыш.

По его словам, костяк организации составляет примерно 15 человек. Сотрудники ФБР приходили не только к ним, но и к обычным участникам мероприятий для соотечественников.

«Мы же уверены в нашей невиновности. И мы им об этом говорим. Мы ни от кого ничего не скрываем, мы открыто говорим, что мы против внешней политики США, но мы имеем на это право», — подчеркнул Гладыш.

Руководитель организации рассказал, что в этом году посольство России в США впервые решило выделить средства на проведение акции «Бессмертный полк». При этом американские законы не запрещают общественным организациям получать деньги из диппредставительства.