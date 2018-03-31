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ФБР посетило организаторов «Бессмертного полка» в Сиэтле
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ФБР пыталось найти агентов Кремля среди организаторов «Бессмертного полка» 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Reuters
За неделю об объявлении о закрытии российского консульства в Сиэтле сотрудники ФБР приходили для беседы в местную общественную организацию «Российско-американская инициатива о сотрудничестве», занимающуюся проведением акции «Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на руководителя организации Сергея Гладыша сообщают РИА Новости.
«К ним приходили и спрашивали «А что это за ребята? Вроде как, мы видим, вы с ними знакомы? А они получают задания из Москвы?» Вот такие вопросы», — рассказал Гладыш.
По его словам, костяк организации составляет примерно 15 человек. Сотрудники ФБР приходили не только к ним, но и к обычным участникам мероприятий для соотечественников.
«Мы же уверены в нашей невиновности. И мы им об этом говорим. Мы ни от кого ничего не скрываем, мы открыто говорим, что мы против внешней политики США, но мы имеем на это право», — подчеркнул Гладыш.
Руководитель организации рассказал, что в этом году посольство России в США впервые решило выделить средства на проведение акции «Бессмертный полк». При этом американские законы не запрещают общественным организациям получать деньги из диппредставительства.
26 марта власти США объявили, что высылают из страны 48 работников посольства и 12 сотрудников представительства России при ООН. Также принято решение закрыть консульство в Сиэтле. В ответ Москва заявила о высылке из России 60 американских дипломатов.
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