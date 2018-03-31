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Украина собралась строить по 5 аэропортов в год
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Украина собралась строить по пять аэропортов ежегодно 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Каждый год на Украине будет строиться пять воздушных гаваней высокого качества для жителей страны. На эти нужды в бюджете должно быть выделено по 10 миллиардов гривен ежегодно. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщило РИА «Новости Украина».
"Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем каждый год строить пять качественных аэропортов в государстве — это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев" — цитирует агентство слова Омеляна.
Министр надеется, что такое предложение депутатов Верховной Рады поддержат президент страны и премьер Украины.
Омелян поздравил граждан Украины с тем, что на рынок авиаперевозок страны вышла компания Ryanair. Также он обозначил цель:
«украинских аэропортов должно стать не три, пять, 10, а 20, 30 и 50».
30 марта украинский суд удовлетворил требование прокуратуры наложить арест на российский сейнер «Норд», который пограничники Украины задержали в акватории Азовского моря, обвинив в пересечении границы.
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