Ещё
Австралия выразила сожаление из-за решения РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Австралии выразил сожаление по поводу решения Москвы выслать дипломатов его страны 

ТАСС 3 часа назад
Фото: AP Photo/Rod McGuirk
Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл выразил разочарование по поводу решения России выслать двух дипломатов его страны.
"Это вызывающая разочарование, но не неожиданная реакция правительства России на решение правительства Австралии выслать двух российских дипломатов, которые были незаявленными сотрудниками разведки", — говорится в распространенном в субботу заявлении премьера Австралии.
"Высылаемые сотрудники посольства Австралии выполняли свои дипломатические и консульские обязанности в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, вот почему нет никаких оправданий этим действиям России", — отметил премьер.
В конце марта целый ряд стран, включая Австралию, в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В пятницу в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.
ТАСС: последние новости
Президент Боливии назвал высылку российских дипломатов из США и других стран угрозой миру МИД Канады считает неоправданной высылку четырех канадских дипломатов из России В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не производила досмотр рейса из Москвы
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку488
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал43
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»424
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово111
Раскрыты заработки на реалити-шоу109
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение