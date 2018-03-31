Австралия выразила сожаление из-за решения РФ

Премьер Австралии выразил сожаление по поводу решения Москвы выслать дипломатов его страны

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл выразил разочарование по поводу решения России выслать двух дипломатов его страны.

"Это вызывающая разочарование, но не неожиданная реакция правительства России на решение правительства Австралии выслать двух российских дипломатов, которые были незаявленными сотрудниками разведки", — говорится в распространенном в субботу заявлении премьера Австралии.

"Высылаемые сотрудники посольства Австралии выполняли свои дипломатические и консульские обязанности в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, вот почему нет никаких оправданий этим действиям России", — отметил премьер.