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Пользователи соцсетей высмеяли прощание Дональда Трампа и Хоуп Хикс в Белом доме
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Пользователи соцсетей высмеяли прощание Дональда Трампа и Хоуп Хикс в Белом доме 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Дональд Трамп и Хоуп Хикс
Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс в феврале подала прошение об отставке и на этой неделе покинула свой пост. Дональд Трамп проводил экс-помощницу, а фотографы запечатлели этот момент.
Не секрет, что к Хоуп Хикс прекрасно относилась Иванка Трамп, да и сам президент доверял ей. В прессе Хикс даже называли «неофициальной дочерью» главы государства, настолько она была приближена к нему. Ходили слухи и о том, что Трамп положил глаз на молодую и привлекательную сотрудницу.
Дональд Трамп и Хоуп Хикс
Учитывая все вышесказанное, не удивительно, что прощание Трампа и Хикс выглядело не таким уж официальным. Американский президент и Хоуп обменялись улыбками и рукопожатием, Трамп поцеловал бывшую подчиненную в щеку. Со стороны могло показаться, что президент не хотел отпускать своего директора по коммуникациям. Фотографии этой сцены облетели соцсети, а интернет-пользователи принялись иронизировать.
Мне неприятно видеть, как ты уходишь, но я люблю смотреть, как ты уходишь,
— приписал один из них эти слова президенту.
Отпусти меня. Я не буду смотреть «Красавицу и чудовище» с тобой. Ухожу,
— продолжил вымышленный диалог другой пользователь Twitter.
Пока не известно, кто придет на смену Хоуп Хикс. По информации CNN, президент США может предложить ее должность своему старшему советнику Келлиэнн Конуэй.
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