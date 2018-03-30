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Франция отреагировала на зеркальный ответ РФ
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Франция отреагировала на зеркальный ответ РФ 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: Reuters
В МИД Франции заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией по всем международным вопросам после решения Москвы о высылке четырех французских дипломатов.
В Париже подчеркнули, что решение выслать российских дипломатов обусловлено желанием продемонстрировать полную солидарность с Великобританией «после нападения с применением химического оружия в Солсбери».
«Сегодняшнее решение России о высылке четырех сотрудников посольства Франции в России нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом и помнить, что Россия до сих пор не предоставила объяснения нападению в Солсбери», — добавили в ведомстве.
Ранее Россия объявила о зеркальных ответных мерах в отношении 23 стран, заявивших о высылке российских дипломатических работников из-за дела Скрипаля.
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