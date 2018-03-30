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Лидер Приднестровья рассказал об отношениях с Украиной
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Лидер Приднестровья рассказал об отношениях с Украиной 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский в беседе с ФАН рассказал об отношениях с Украиной. «Мы за добрососедские отношения с Украиной и её руководством», — заявил он.
По его словам, в настоящее время Приднестровье находится на пути выстраивания нормальных добрососедских отношений с Украиной.
Красносельский назвал украинский народ братским и выразил уверенность, что в будущем всё наладится.
В феврале президент Молдавии Игорь Додон заявил, что предложение о включении в Конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции отдаляет Кишинёв от решения приднестровского вопроса.
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