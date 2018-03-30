Лидер Приднестровья рассказал об отношениях с Украиной

Лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский в беседе с ФАН рассказал об отношениях с Украиной . «Мы за добрососедские отношения с Украиной и её руководством», — заявил он.

По его словам, в настоящее время Приднестровье находится на пути выстраивания нормальных добрососедских отношений с Украиной.

Красносельский назвал украинский народ братским и выразил уверенность, что в будущем всё наладится.