Лидер Приднестровья рассказал об отношениях с Украиной 

Лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский в беседе с ФАН рассказал об отношениях с Украиной. «Мы за добрососедские отношения с Украиной и её руководством», — заявил он.
По его словам, в настоящее время Приднестровье находится на пути выстраивания нормальных добрососедских отношений с Украиной.
Красносельский назвал украинский народ братским и выразил уверенность, что в будущем всё наладится.
В феврале президент Молдавии Игорь Додон заявил, что предложение о включении в Конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции отдаляет Кишинёв от решения приднестровского вопроса.