Ещё
В Лондоне открестились от обыска самолета из РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скотланд-ярд заявил, что не обыскивал российский самолет в Хитроу 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель Скотланд-Ярда заявил РИА Новости, что столичная полиция Лондона не проводила обыска на борту российского самолета в аэропорту Хитроу.
"Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу", — сказал представитель полиции.
>> В Лондоне без объяснения причин досмотрели лайнер из РФ
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти проводят досмотр российского лайнера в лондонском аэропорту, не выпуская командира экипажа из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре. Она также сообщила, что все действия британских властей производятся в ультимативной манере.
РИА Новости: последние новости
В Госдуме назвали задержание Украиной крымского судна провокацией В Сеуле не исключили постройки газопровода между РФ, Севером и Югом Кореи Черногория высылает одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля"
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла94
Появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии82
По США ударят газом325
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ312
В Сирии подорвались военные коалиции США80
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение