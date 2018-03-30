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Скотланд-ярд открестился от обыска в Хитроу
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Скотланд-ярд заявил, что не обыскивал российский самолет в Хитроу 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: AP Photo / Matt Dunham
Представитель Скотланд-Ярда заявил РИА Новости, что столичная полиция Лондона не проводила обыска на борту российского самолета в аэропорту Хитроу.
"Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу", — сказал представитель полиции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти проводят досмотр российского лайнера в лондонском аэропорту, не выпуская командира экипажа из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре. Она также сообщила, что все действия британских властей производятся в ультимативной манере.
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 Ещё 4 источника 
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