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В Лондоне без объяснения причин досмотрели лайнер из РФ
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В Лондоне без объяснения причин досмотрели самолет «Аэрофлота» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британская полиция проводит в аэропорту Хитроу досмотр самолета "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы.
Как передает телеканал "Россия 24", никаких оснований для этого досмотра предъявлено не было. Также британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолет. При этом командира воздушного судна не выпускают из кабины — то есть, вся процедура проводится без свидетелей.
На место выехали сотрудники российского посольства. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, "мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей".
Принято решение после проведения осмотра самолета британскими представителями власти, провести дополнительный осмотр воздушного борта силами экипажа и сотрудниками представительства "Аэрофлота".
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