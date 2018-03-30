«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

Главные события пятницы

В России упадут ставки по ипотеке

В 2018 году российские банки продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся. Об этом пишет газета "Известия"

Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию

Минобороны России рассчитывают, что около трех тысяч человек, не прошедших ранее срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны в армию весной 2018 года.

Минфин припугнул Великобританию

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне грозит негативными последствиями не только российским, но и иностранным инвесторам. Такое заявление замглавы ведомства сделал в кулуарах Всероссийской банковской конференции, сообщает ТАСС

Минобороны прокомментировало обман радаров РФ

Сообщения ряда СМИ, согласно которым израильские истребители якобы обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте, являются полной глупостью, заявил источник в Минобороны России.

Россия начала высылать западных дипломатов

МИД России 30 марта вызвали послов стран, «предпринявших недружественные действия в отношении России». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мавроди похоронят на деньги вкладчиков

Основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди похоронят на деньги вкладчиков «МММ-2011», сообщил его адвокат Александр Молохов

Минобороны показало испытания "Сармата"

В Сети появилось видео испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» тяжелого класса. 22-секундный ролик опубликован на YouTube-канале Минобороны РФ.

Бензин подскочит в цене в ближайшее время

Цены на бензин будут расти из-за повышения акцизов. Свои «пять копеек» внесет и нефть, дорожающая на фоне стабильного рубля.

В "Нафтогазе" отреагировали на решение "Газпрома" отразить в отчетности за 2017 год выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в Twitter.