«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

В России упадут ставки по ипотеке
В 2018 году российские банки продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся. Об этом пишет газета "Известия".
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
В Минобороны России рассчитывают, что около трех тысяч человек, не прошедших ранее срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны в армию весной 2018 года.
Минфин припугнул Великобританию
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне грозит негативными последствиями не только российским, но и иностранным инвесторам. Такое заявление замглавы ведомства сделал в кулуарах Всероссийской банковской конференции, сообщает ТАСС.
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Сообщения ряда СМИ, согласно которым израильские истребители якобы обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте, являются полной глупостью, заявил источник в Минобороны России.
Россия начала высылать западных дипломатов
В МИД России 30 марта вызвали послов стран, «предпринявших недружественные действия в отношении России». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Мавроди похоронят на деньги вкладчиков
Основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди похоронят на деньги вкладчиков «МММ-2011», сообщил его адвокат Александр Молохов.
Минобороны показало испытания "Сармата"
В Сети появилось видео испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» тяжелого класса. 22-секундный ролик опубликован на YouTube-канале Минобороны РФ.
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Цены на бензин будут расти из-за повышения акцизов. Свои «пять копеек» внесет и нефть, дорожающая на фоне стабильного рубля.
"Нафтогаз" назвал "Газпром" котиками
В "Нафтогазе" отреагировали на решение "Газпрома" отразить в отчетности за 2017 год выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в Twitter.