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Досмотр борта «Аэрофлота» не связан с «делом Скрипаля»
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Досмотр самолета «Аэрофлота» не связан с расследованием дела Скрипаля 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Досмотр самолета "Аэрофлота", который был произведен в пятницу сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, не был связан с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом газете The Daily Telegraph заявили источники в британском правительстве.
Как сообщает издание, они отметили, что досмотр был обычной проверкой воздушного средства, прибывающего рейсом из "страны высокого риска".
Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".
Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.
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