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Американку посадили за голосование на выборах
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Американку посадили за голосование на выборах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Nick Oxford / Reuters
В американском штате Техас только отбывшую срок женщину снова отправили в тюрьму за участие в президентских выборах 2016 года. Об этом сообщает New York Post.
Как пишет издание, Кристал Мейсон (Crystal Mason) приговорили к пяти годам заключения, поскольку по закону штата заключенным запрещено голосовать, пока их судимость не будет погашена. Однако женщина в момент выборов все еще отбывала наказание за неуплату налогов, хоть и была освобождена под подписку о невыезде.
По словам 43-летней Мейсон, на избирательном участке ей спокойно выдали бюллетень для предварительного голосования после того, как обнаружилось, что ее имени нет в списке. Во время дачи показаний уже отбывшая трехлетний срок женщина подчеркнула, что не имела понятия о существовании закона. Она также отметила, что ни в коем случае не пошла бы на выборы, если бы знала, что это грозит ей еще одним заключением.
«Я крайне удивлен, что правительство считает ее оправдание выдуманным, — сказал изданию адвокат Мейсон. — Ей никто не сказал, что она не может голосовать, и она сделала это из лучших побуждений. Стала бы она рисковать вернуться за решетку ради того, что вообще никак не изменит ее жизнь».
Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. По итогам новым главой государства стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В Техасе он набрал 53,1 процента голосов избирателей.
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