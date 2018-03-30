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Македония выступила за развитие отношений с РФ
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Македония выступает за развитие отношений с Россией 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Македония привержена развитию отношений с Россией, несмотря на свое стремление к членству в НАТО и Евросоюзе, заявил в пятницу премьер-министр республики Зоран Заев.
Ранее глава македонского правительства выразил надежду, что решение о высылке из Македонии российского дипломата в связи с "делом Скрипаля" не должно испортить отношений с Москвой.
Македония 26 марта приняла решение выслать одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как пояснил глава македонской дипломатии Никола Димитров, это делается "из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности".
"Мы поступаем согласно законам и Венской конвенции. У Македонии есть стратегические цели — членство в НАТО и ЕС. Мы стремимся к членству в Североатлантическом альянсе не для того, чтобы на кого-то нападать, а для мира во всем мире и уважения прав человека… Наша страна остается глубоко приверженной развитию отношений с Россией", — цитирует Заева национальное агентство МИА.
Посольство РФ в Скопье сообщило ранее, что решение выслать российского дипломата из Скопье ничем не оправдано, а "ответственность за последствия этого шага целиком ложится на македонскую сторону".
Президент Македонии Георге Иванов назвал решение МИД республики о высылке российского дипломата поспешным.
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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