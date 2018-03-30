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Суд продлил арест соратника Саакашвили
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Суд в Киеве продлил арест соратника Саакашвили 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Печерский районный суд Киева продлил арест до 27 мая Севериона Дангадзе, соратника экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Суд в Киеве 6 декабря арестовал Дангадзе на два месяца, позже суд продлил арест до 31 марта.
"Следственный судья Печерского районного суда Киева рассмотрел и удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока применения к подозреваемому Севериона Дангадзе меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 мая 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным Генпрокуратуры, Дангадзе является подозреваемым в рамках уголовного дела, заведенного по статьям "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти" и "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.
Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.
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