Суд продлил арест соратника Саакашвили

Суд в Киеве продлил арест соратника Саакашвили

Печерский районный суд Киева продлил арест до 27 мая Севериона Дангадзе, соратника экс-президента Грузии , бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили , сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины

Суд в Киеве 6 декабря арестовал Дангадзе на два месяца, позже суд продлил арест до 31 марта.

"Следственный судья Печерского районного суда Киева рассмотрел и удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока применения к подозреваемому Севериона Дангадзе меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 мая 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Генпрокуратуры, Дангадзе является подозреваемым в рамках уголовного дела, заведенного по статьям "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти" и "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу , с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву