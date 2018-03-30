Ещё
Посол Ирландии прибыл в МИД России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Посол Ирландии прибыл в МИД России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Ирландии в России Эдриан МакДэйд прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. Посол приехал в ведомство около 15.30 мск. Выйдя из автомобиля, он отказался отвечать на вопросы СМИ.
До этого в российском МИД побывали послы Великобритании, Франции, Германии, Албании, Италии и других стран.
Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России по "делу Скрипаля", и о том, что им будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ирландия выслала одного российского дипломата.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Россия идет по пути самоизоляции, заявили в Госдепе У Лондона есть вопросы к России, заявил посол Великобритании Очнувшаяся Юлия Скрипаль уже ест и пьет, сообщили СМИ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена642
Россия начала высылать западных дипломатов92
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Ответ России обидел США15
Лукашенко хочет встретиться с Путиным26
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение