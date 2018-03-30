Посол Ирландии прибыл в МИД России

Франции, Германии, Албании, До этого в российском МИД побывали послы Великобритании Италии и других стран.

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России по "делу Скрипаля ", и о том, что им будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.

Молдавия, Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша , прибалтийские страны, Украина Хорватия , Албания, а также США Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ирландия выслала одного российского дипломата.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.