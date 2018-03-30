Посол Ирландии прибыл в МИД России 

Посол Ирландии в России Эдриан МакДэйд прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. Посол приехал в ведомство около 15.30 мск. Выйдя из автомобиля, он отказался отвечать на вопросы СМИ.
До этого в российском МИД побывали послы Великобритании, Франции, Германии, Албании, Италии и других стран.
Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России по "делу Скрипаля", и о том, что им будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ирландия выслала одного российского дипломата.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.