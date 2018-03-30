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Опубликованы фото из бронепоезда Ким Чен Ына
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Опубликованы фото из бронепоезда Ким Чен Ына 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Twitter
В сети появились фотографии из бронепоезда лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором он нанес визит в Китай.
Фотографии из темно-зеленого бронепоезда с желтыми полосками, на котором северокорейский лидер проехал по Китаю, опубликовало CNN.
Глава КНДР провел переговоры с представителями Китая прямо в поезде, на розовых диванах в конференц-зале.
Сообщается, что в роскошном поезде есть не только конференц-залы, спальни, комнаты для аудиенций, спутниковые телефоны и плоские телевизоры, но даже суд.
Ким Чен Ын прибыл в Пекин во вторник, на вокзале его вместе с женой встретили красной ковровой дорожкой. Северокорейский лидер в китайской столице провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином.
В понедельник СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай на поезде, по примеру своего отца Ким Чен Ира.
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