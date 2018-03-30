Швейцарцы повадились выбрасывать мусор через границу

Жители Швейцарии , не желающие платить за утилизацию мусора, повадились ездить в соседнюю Францию и оставлять отходы там. Об этом сообщает издание The Local.

Представители таможни граничащей со Швейцарией французской области Франш-Конте утверждают, что перехватили 140 швейцарцев, которые намеревались выбросить мусор за границей. Один из них успел оставить мешки на обочине, но его выследили по имени и адресу на выброшенных документах.

По оценке французских властей, им удалось предотвратить ввоз в страну примерно 10 тонн мусора. Несмотря на это, многим «мусорным туристам» из Швейцарии удалось ускользнуть от внимания таможенников.

Причиной развития «мусорного туризма» стала дороговизна утилизации отходов в Швейцарии. В некоторых регионах установлены электронные урны, которые взвешивают мусор и требуют деньги за каждый килограмм. Кое-где отходы можно выбрасывать только в дорогостоящих мешках, одобренных местным советом. Встречаются и другие поборы.

Расходы так велики, что швейцарцев, везущих мусор за границу, не пугает даже штраф величиной 150 евро, который ждет их во Франции. «Мы, конечно, говорим им забирать свой мусор в Швейцарию. Но некоторые протестуют и отвечают, что штраф дает им право оставить его во Франции», — сетует представитель французской таможни.

В 2017 году сообщалось, что житель британского города Бирмингем отпраздновал 50 дней без уборки мусора. Таким образом он пытался обратить внимание властей на то, что бастующие мусорщики более семи недель не вывозят отходы.