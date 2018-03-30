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Германия не будет блокировать экстрадицию Пучдемона
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Spiegel: правительство Германии не будет блокировать вероятную экстрадицию Пучдемона 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Германии не собирается вмешиваться в развитие событий вокруг экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан в воскресенье на территории ФРГ. Кабмин не будет блокировать вероятную высылку политика в Испанию, сообщил в пятницу на своем сайте немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Накануне адвокаты Пучдемона обнародовали заявление, в котором призвали официальный Берлин наложить вето на возможное решение по экстрадиции. Такие полномочия у правительства есть, однако в кабмине еще в день задержания приняли решение этого не делать. Данный вопрос в прошлое воскресенье обсудили министр юстиции Катарина Барлей, глава внешней политики Хайко Маас, а также руководитель ведомства канцлера Хельге Браун.
Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию. До этого Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту в ходе попыток добиться независимости Каталонии.
Возможное решение об экстрадиции политика в Испанию будет принято в апреле. Ранее появилась неофициальная информация, что Пучдемон может запросить убежище в ФРГ.
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