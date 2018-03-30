Украина вызвала в суд убитого Гиви

В суд Днепропетровской области Украины вызвали погибшего командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщает агентство Українські Новини.

По данным агентства, повестку в суд 30 марта опубликовали в правительственной газете «Урядовий кур'єр». Из документа следует, что Толстых должен явиться на «подготовительное судебное заседание» 5 апреля в 09:00.

В повестке сказано, что Толстых на Украине обвиняют по статьям о создании террористической группы, подготовке и ведение агрессивной войны, лишении свободы или похищении человека и другим статьям.

Восьмого февраля 2017 года на донецкой базе батальона «Сомали» в своем кабинете был убит командир ополченцев Михаил Толстых. По разным данным, кабинет обстреляли из реактивного огнемёта «Шмель» или взорвали с помощью заложенной бомбы.