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Украина вызвала в суд убитого Гиви
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Украина вызвала в суд убитого Гиви 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В суд Днепропетровской области Украины вызвали погибшего командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщает агентство Українські Новини.
По данным агентства, повестку в суд 30 марта опубликовали в правительственной газете «Урядовий кур'єр». Из документа следует, что Толстых должен явиться на «подготовительное судебное заседание» 5 апреля в 09:00.
В повестке сказано, что Толстых на Украине обвиняют по статьям о создании террористической группы, подготовке и ведение агрессивной войны, лишении свободы или похищении человека и другим статьям.
Восьмого февраля 2017 года на донецкой базе батальона «Сомали» в своем кабинете был убит командир ополченцев Михаил Толстых. По разным данным, кабинет обстреляли из реактивного огнемёта «Шмель» или взорвали с помощью заложенной бомбы.
В ДНР случившееся назвали терактом. По мнению ополченцев, за убийством Толстых стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. В министерстве госбезопасности ДНР заказчиком убийства назвали главу департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова.
 Ещё 2 источника 
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