У Лондона есть вопросы к России, заявил посол Великобритании

"Тогда как применение химического оружия на улицах Соединенного Королевства угрожает жизням множества людей в моей стране, у нас есть определенные вопросы к российскому государству, на которые мы еще не получили ответы", — сказал Бристоу.

В пятницу посол Великобритании побывал в российском МИД , где, как он позже сообщил журналистам, обсудил шаги, которые предприняли Москва и Лондон после инцидента в Солсбери. Деталей встречи Бристоу раскрывать не стал.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Канада, Норвегия, Позже 16 стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.