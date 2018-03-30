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«У Лондона есть вопросы к России»
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У Лондона есть вопросы к России, заявил посол Великобритании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великобритания пока не получила от Москвы ответов на определенные вопросы в контексте инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль, заявил журналистам посол Великобритании в России Лори Бристоу.
"Тогда как применение химического оружия на улицах Соединенного Королевства угрожает жизням множества людей в моей стране, у нас есть определенные вопросы к российскому государству, на которые мы еще не получили ответы", — сказал Бристоу.
В пятницу посол Великобритании побывал в российском МИД, где, как он позже сообщил журналистам, обсудил шаги, которые предприняли Москва и Лондон после инцидента в Солсбери. Деталей встречи Бристоу раскрывать не стал.
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Позже 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.
Москва в ответ выслала 23 сотрудника дипмиссии Великобритании, заявила о такой же мере в отношении 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.
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