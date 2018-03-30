В Таллине у офицера НАТО украли флешки с секретами

Таллине у главы Центра кибербезопасности НАТО , офицера Бундесвера (ВС Германии ) Франца Лантенхаммера похитили ноутбук Lenovo и пять USB-накопителей с зашифрованной секретной информацией. Об этом сообщает Eesti Ekspress.

По данным издания, произошло это еще 14 мая прошлого года, но известно об инциденте стало только сейчас. Правоохранители отыскали украденную технику в течение суток и осмотрели ее.

Лантенхаммер оставил свой автомобиль на парковке в Старом Таллинне. В тот вечер он должен был вылететь во Франкфурт. Вернувшись за машиной, офицер обнаружил, что заднее правое стекло автомобиля разбито, а из салона пропали его рюкзак, чемодан, ноутбук, флешки и планшет Samsung, выданный Силами обороны Эстонии

Когда полицейские задержали подозреваемых, оказалось, что один из них успел продать планшет на 50 евро, остальные краденые вещи он вернул.

Преступниками оказались местные жители, которые уже имели судимости за торговлю наркотиками.