В Сирии погибли двое военных коалиции США

В результате подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сирии погибли двое военных военнослужащих коалиции во главе с США . Об этом заявили в пресс-службе Пентагона . Отмечается, что в результате инцидента также пострадали пять человек, они получили неотложную помощь и были эвакуированы.

Подчёркивается, что взрыв произошёл в четверг, 29 марта, гражданство погибших и пострадавших не уточняется.