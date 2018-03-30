В Сирии погибли двое военных коалиции США 

В результате подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сирии погибли двое военных военнослужащих коалиции во главе с США. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона. Отмечается, что в результате инцидента также пострадали пять человек, они получили неотложную помощь и были эвакуированы.
Подчёркивается, что взрыв произошёл в четверг, 29 марта, гражданство погибших и пострадавших не уточняется.
Ранее в коалиции сообщили, что при авиаударах в Сирии и Ираке с 2014 года погибли по меньшей мере 855 человек.