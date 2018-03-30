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Грузинам не хватает 90 дней безвиза для «гастролей» по Германии
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Bild: бандам из Грузии не хватает 90 дней безвиза с ЕС для «гастролей» по Германии 

RT на русском 4 часа назад
Фото: commons.wikimedia.org
Полиция ФРГ забила тревогу, пишет Bild. Целые банды приезжают из Грузии в Германию, их члены выдают себя за беженцев, а затем «гастролируют» по всей стране. Несмотря на то что с марта 2017 года грузинские подданные могут въезжать в ЕС без визы, они продолжают злоупотреблять немецким конституционным правом на получение убежища, отмечает таблоид.
Немецкие правоохранительные органы забили тревогу, сообщает Bild. Целые банды приезжают из Грузии в Германию, их члены выдают себя за беженцев, а затем «гастролируют» по всей стране.
В последние годы преступники из Грузии регулярно злоупотребляют своим правом находиться в Германии, чтобы совершать на территории ФРГ карманные и магазинные кражи, а также взломы квартир «с большим размахом», уточняет таблоид.
Алгоритм их действий прост: сначала они подают заявку на получение статуса беженца, затем они её отзывают и используют отведённое им на пребывание в Германии время с одной-единственной целью — кража имущества, поясняет Bild.
Бандами из Грузии Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ (BKA) занимается уже с 2014 года. В рамках проекта JASON было установлено, что «60 процентов грузинских воров в Германии были соискателями статуса беженца», отмечает немецкое издание.
В конце февраля и начале марта этого года в немецких аэропортах сотрудники федеральной полиции целенаправленно контролировали граждан Грузии, въезжающих на территорию ФРГ. Согласно отчёту, за этот период полицейские проверили 231 грузинского подданного. В результате 59 из них было отказано во въезде в страну, и они должны были незамедлительно вылететь обратно в Грузию, пишет Bild.
«Несмотря на то что с 28 марта 2017 года граждане Грузии могут въезжать на территорию Германии без визы (имеют право находиться в ФРГ не более 90 дней в каждые 180 дней), они продолжают злоупотреблять немецким конституционным правом на получение убежища», — негодует таблоид.
При этом количество грузинских соискателей статуса беженца в ФРГ только растёт, продолжает Bild.
«Если в сентябре 2017 года убежище в Германии запросили 238 граждан Грузии, то в октябре таковых уже было 355, в ноябре — 444, в декабре — 522, в январе — аж 745 человек. Прирост — 213 процентов!» — поражается таблоид.
Успокаивает Bild одно: у граждан Грузии шансов получить убежище в Германии практически нет. В январе и феврале 2018 года власти ФРГ одобрили лишь 1,1% заявок.
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