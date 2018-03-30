Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

Огню в «Зимней вишне» помогли пустоты

Стремительности распространения огня по кемеровскому торговому центру «Зимняя вишня» могли поспособствовать пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС , заявил глава службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, прибывший на место пожара первым. Кроме того, работу пожарников осложняли планировка и «огромные» размеры ТЦ, а также присутствие в здании баллонов, которые было необходимо выносить и охлаждать.

«Произошел один взрыв (баллона. — Прим. ред.)», — отметил он.

Ставки по ипотеке снова упадут

Ипотечные ставки в России в 2018 году опустятся на 1-1,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА». Собеседники издания в банках также ждут падения ставок по ипотеке: в Газпромбанке — до 7-8%, в «Возрождении» — до 8,3-9%, а в «ДельтаКредите» — до 8,5–9%.

Россия стала привлекательнее для разведчиков

Интенсивность разведывательной деятельности у границ России выросла за неделю, сообщает «Красная звезда». По данным газеты Вооруженных сил, за минувшие семь дней воздушную разведку вдоль российских границ вели 23 летательных аппарата, тогда как в течение предыдущей недели их было 16. Тем не менее ВС РФ не допустили нарушений воздушного пространства страны, совершив шесть вылетов для перехвата и сопровождения разведчиков.

Австрия подтвердила притязания на Олимпиаду-2026

Австрия подтвердила намерение подать заявку на проведение Олимпиады 2026 года в письме в адрес МОК, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета страны. В ОКА намереваются провести соревнования в городах Грац и Шламдинг.

Армия призовет 128 тысяч человек