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ЛНР: силовики 9 раз за неделю нарушили перемирие
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Силовики девять раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 100 снарядов, мин и гранат, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта. Однако в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что "пасхальное" перемирие в Донбассе не продержалось и 10 часов: утром украинские силовики возобновили обстрелы из минометов и гранатометов.
"За минувшую неделю украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 98 снарядов, мин и гранат… В результате обстрелов жертв нет", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
По его словам, огонь велся из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов республики.
"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на девять", — добавил Марочко.
При этом он отметил, что Народная милиция ЛНР приветствует введение "пасхального перемирия".
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