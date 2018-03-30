Абэ попросит у Трампа помощи в решении проблемы похищенных КНДР граждан

Глава японского правительства намеревается попросить об этом в ходе своей предстоящей в апреле поездки в Вашингтон, где он проведет переговоры с американским президентом.

Ранее на прошлой неделе, выступая на съезде правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой он является, Синдзо Абэ также поклялся сделать все возможное для того, чтобы тема похищенных граждан была поднята на предстоящей встрече Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына

Тема похищения японских граждан в 1970-е годы является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, для этого была создана специальная комиссия. Однако затем республика объявила о роспуске комиссии и приостановке расследования после того, как Токио ужесточил односторонние санкции против Пхеньяна в ответ на ракетные пуски и ядерные испытания КНДР.