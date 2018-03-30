В Туркмении сына президента избрали в парламент страны

Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар избран депутатом Меджлиса (парламента) страны, сообщает русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан", в которой опубликован список избранных парламентариев.

Сын главы государства баллотировался в парламент по 25-му избирательному округу "Душак". Голосование состоялось в минувшее воскресенье, 25 марта. Всего в этом округе в списки избирателей было внесено 30 316 человек. За депутатский мандат помимо Бердымухамедова боролись заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 10 этрапа (района) Кака Огулджерен Гурдова.

Сердар Бердымухамедов получил 25700 голосов избирателей (91,42%). За Огулджерен Гурдову проголосовали 2412 избирателей (8,58%).

Таким образом, сообщает газета, по 25-му избирательному округу "Душак" в парламент избран житель города Ашхабада , председатель комитета по правовому законодательству Меджлиса Туркменистана Бердымухамедов.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008-2011 года он учился в Дипломатической академии МИД России и получил специальность специалиста по международным отношениям. В 2011-2013 годах, он также учился в Женеве в Центре политики безопасности и получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности.

Меджлис (парламента) является высшим представительным органом страны, осуществляющим законодательную власть. Члены туркменского парламента избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей. -