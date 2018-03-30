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США высылают торгпреда России
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США решили выслать из страны торгового представителя России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торговый представитель России в США Александр Стадник обнаружил свое имя в списке российских дипломатов, объявленных Вашингтоном персонами нон грата. Об этом он сообщил агентству РИА Новости:
«После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом». «Это крайне провокационный шаг американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между нашими странами».
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
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