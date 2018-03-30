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Трампа убедили быть жестче к России
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NBC: советники убедили Трампа быть жестче в отношении Москвы 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Советники убедили президента США Дональда Трампа проявлять более жесткую позицию в отношении России, передает NBC News со ссылкой на источник.
По данным телеканала, советники убедили Трампа в том, что российское руководство понимает только язык силы. И только "став жестче" он сможет улучшить отношения с Москвой.
При этом, как отмечают источники, Трамп все еще заинтересован в улучшении отношений США и России. А также он рассчитывает на то, что Россия поможет ему урегулировать ряд конфликтов, включая сирийский.
Ранее Трамп заявил, что открыт к работе с Россией, несмотря на высылку дипломатов.
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