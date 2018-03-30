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Гусь наказал издевающегося над ним американца
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Гусь обратил в бегство издевающегося над ним американца 

РИА Новости 33 минуты назад
Житель американского штата Теннесси пристал к гусю с угрозами, но обратился в бегство после ответной реакции птицы. Кадры инцидента появились на YouTube-канале ViralHog.
Автор видео подошел к пернатому со словами "Здорово, гусь! Думаю, тебя можно забрать", но его приветствие было встречено шипением.
"Ты шипишь на меня? Ты думаешь, что ты такой большой и крутой? Не шипи на меня", — сказал американец.
Однако птица сохранила недружественный настрой. Автор ролика стал угрожать гусю, что он его зажарит.
"Ты не крутой" — завил теннессиец, но птица перестала обращать на него внимание и принялась вычищать перья.
"Ах, ты засучиваешь рукава? Готов драться? Говорят, что тебе все как с гуся вода, так покажи, из чего ты сделан", — добавил американец, после чего приблизил камеру.
Тогда пернатый замахал крыльями и приготовился нападать, что сразу же обратило мужчину в бегство.
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