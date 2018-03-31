В НАТО озвучили РФ условия сотрудничества

В НАТО назвали условия для возвращения к сотрудничеству с Россией

НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом", заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел "Мы хотим избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом", — передает слова военного чешское издание Aktualne. По словам генерала, НАТО заинтересована в выстраивании конструктивного диалога с Россией, но ситуация сильно осложнилась в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Павел не стал прямо обвинять российскую сторону в причастности инцидента и выразил уверенность, что совершившие атаку преступники будут найдены. Однако генерал отметил, что, несмотря на трудности в отношениях между блоком и Москвой, контакты все равно поддерживаются. Так, в сентябре прошлого года Павел встретился с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым , который также ведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапарротти. Четвертого марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры. Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру.