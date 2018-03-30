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Макрон поддержал «Сирийские демократические силы»
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Макрон заявил о поддержке «Сирийских демократических сил» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил о поддержке со стороны Парижа, в частности для стабилизации ситуации на северо-востоке страны, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
"Он (президент Франции — ред.) заверил "Сирийские демократические силы" в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии", — говорится в документе.
Он напомнил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в Африне и потребовала полный доступ гуманитарной помощи для гражданского населения.
Ранее газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF сообщила, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже.
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