Макрон поддержал «Сирийские демократические силы»

Макрон заявил о поддержке «Сирийских демократических сил»

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил о поддержке со стороны Парижа, в частности для стабилизации ситуации на северо-востоке страны, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"Он (президент Франции — ред.) заверил "Сирийские демократические силы" в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии", — говорится в документе.

Он напомнил, что после принятия резолюции 2401 Советом Безопасности ООН Франция ясно выразила свою озабоченность в связи с ситуацией в Африне и потребовала полный доступ гуманитарной помощи для гражданского населения.

Ранее газета Parisien со ссылкой на представителя делегации SDF сообщила, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже.