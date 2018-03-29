Венесуэла заступилась за РФ в «деле Скрипаля»

Венесуэла заявила о солидарности с Россией на фоне высылки дипломатов из ряда стран

Правительство Венесуэлы обеспокоено высылкой российских дипломатов из ряда западных стран и выражает свою солидарность с Москвой . Об этом говорится в сообщении МИД Венесуэлы. «Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и народа Венесуэлы выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации и обеспокоенность мерами по высылке российских дипломатов, которые применяют США и некоторые европейские страны», — отмечается в сообщении. 26 марта ряд западных стран объявили, что высылают российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери.