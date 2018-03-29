RT продолжит вещание в США на других платформах

«RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В комменатарии РИА «Новости» она уточнила, что телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иностранного агента.

«Что бы ни писал Bloomberg, что бы ему ни говорили их источники, мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом «иностранного агента» в США», — сказала она.

В руководстве самого телеканала сообщили, что последним днем вещания RT в Вашингтоне станет 31 марта.

Ранее Симоньян сообщила, что компания-провайдер, транслировавшая эфир в Вашингтоне, убрала телеканал RT из сети вещания из-за его статуса «иноагента».