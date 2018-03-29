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RT прекращает вещание в Вашингтоне
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RT исключили из сетки телевещания в Вашингтоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Компания-провайдер, транслировавшая эфир RT в Вашингтоне, исключила телеканал из сетки вещания, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, это случилось из-за того, что RT присвоили статус иноагента.
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"Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии", — написала Симоньян в Facebook.
Ранее стало известно, что конгресс США обсуждает новые законопроекты, направленные на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране.
Законодатели предлагают обязать СМИ отчитываться перед властями каждые полгода. Кроме того, в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за рубежа.
Отмечается, что проекты направлены против RT и Sputnik. Российские СМИ обвиняют в "трансляции кремлевской пропаганды". При этом "независимые" BBC и France 24 под действие законов не подпадают.
В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. Так, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию через соцсети на американские выборы.
По признанию Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.
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