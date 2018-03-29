RT прекращает вещание в Вашингтоне

RT исключили из сетки телевещания в Вашингтоне

По ее словам, это случилось из-за того, что RT присвоили статус иноагента.

"Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии", — написала Симоньян в Facebook.

Ранее стало известно, что конгресс США обсуждает новые законопроекты, направленные на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране.

Законодатели предлагают обязать СМИ отчитываться перед властями каждые полгода. Кроме того, в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за рубежа.

Отмечается, что проекты направлены против RT и Sputnik . Российские СМИ обвиняют в "трансляции кремлевской пропаганды". При этом "независимые" BBC и France 24 под действие законов не подпадают.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. Так, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию через соцсети на американские выборы.