Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня

Главные события четверга

Украина дала ответ по выдаче пранкера

Украина отказала России в выдаче пранкера Евгения Вольнова , которого подозревают в намеренном распространении в Сети фейка о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово . Об этом сообщила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми

США объяснили отказы в выдаче виз россиянам

Официальный представитель посольства США в РФ Мария Олсон заявила, что российской сборной по вольной борьбе не выдали американские визы из-за «невозможности удовлетворить все визовые запросы». Об этом сообщает ТАСС.

Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»

Эксперты пришли к выводу, что «очаг термического воздействия» в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» был в скрытой полости между третьим и четвертым этажами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС и собеседника в центральном аппарате ведомства.

России предрекли новый скачок цен на бензин

Оптовые цены на бензин в России выросли до рекорда с 2012 года, сокращение поставок на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост стоимости топлива для конечных потребителей. Об этом в четверг, 29 марта, пишет РБК со ссылкой на сообщение «Совета по товарным рынкам» (СПТР), которое объединяет трейдеров, торгующих нефтепродуктами.

Для россиян предложили ввести новый вид наказания

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение палаты проект закона о введении в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новый вид наказания — предупреждение. Информация об этом опубликована в четверг в думской электронной базе данных.

Работу по совместительству могут запретить

США нанесли удар по российским борцам

США не пустили российских спортсменов: речь идет о сборной России по вольной борьбе. 14 спортсменов и четыре тренера не были допущены на Кубок мира в американском городе Айова-Сити , который пройдет 7-8 апреля. Спортсменам отказали в собеседовании на въездную визу в американском посольстве.

Тулеев перечислил заработок пострадавшим

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на сайте администрации региона.

“Субмарина-призрак” испугала драйверов

В водах близ Гавайских островов дайверы, совершающие свою "прогулку" в глубинах, столкнулись с тем, что их очень напугало.

Чиновников наказали за банкет в день траура