Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня

Украина дала ответ по выдаче пранкера
Украина отказала России в выдаче пранкера Евгения Вольнова, которого подозревают в намеренном распространении в Сети фейка о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда» рассказала об истории британской лаборатории Портон-Даун, «которая давно вызывает большой интерес у британской общественности и прессы».
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Официальный представитель посольства США в РФ Мария Олсон заявила, что российской сборной по вольной борьбе не выдали американские визы из-за «невозможности удовлетворить все визовые запросы». Об этом сообщает ТАСС.
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»
Эксперты пришли к выводу, что «очаг термического воздействия» в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» был в скрытой полости между третьим и четвертым этажами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС и собеседника в центральном аппарате ведомства.
России предрекли новый скачок цен на бензин
Оптовые цены на бензин в России выросли до рекорда с 2012 года, сокращение поставок на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост стоимости топлива для конечных потребителей. Об этом в четверг, 29 марта, пишет РБК со ссылкой на сообщение «Совета по товарным рынкам» (СПТР), которое объединяет трейдеров, торгующих нефтепродуктами.
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение палаты проект закона о введении в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новый вид наказания — предупреждение. Информация об этом опубликована в четверг в думской электронной базе данных.
Работу по совместительству могут запретить
Депутат Государственной Думы России Сергей Вострецов предложил изъять из Трудового кодекса понятие «совместительство». Соответствующие поправки им уже подготовлены. Свою инициативу автор объяснил тем, что люди под указанным понятием пытаются скрыть обычную переработку, получая не те деньги, которые им положены, сообщила «Парламентская газета».
США нанесли удар по российским борцам
США не пустили российских спортсменов: речь идет о сборной России по вольной борьбе. 14 спортсменов и четыре тренера не были допущены на Кубок мира в американском городе Айова-Сити, который пройдет 7-8 апреля. Спортсменам отказали в собеседовании на въездную визу в американском посольстве.
Тулеев перечислил заработок пострадавшим
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на сайте администрации региона.
“Субмарина-призрак” испугала драйверов
В водах близ Гавайских островов дайверы, совершающие свою "прогулку" в глубинах, столкнулись с тем, что их очень напугало.
Чиновников наказали за банкет в день траура
В Тобольске сотрудники районного центра культуры, которые в день траура по жертвам пожара в Кемерово решили устроить банкет, получили выговор от главы района Юрия Батта.