«Миротворец» обвинили в давлении на журналистов

Украинский канал обвинил «Миротворец» в давлении на журналистов

Украинский канал "Громадьске телебачення" ("Гражданское телевидение" — Прим. ред.) опубликовал сообщение, в котором обвинил сайт "Миротворец" в давлении на журналистов в стране.

Отмечается, что такая позиция связана с недавней публикацией на сайте "Миротворец" материала о сборе средств на "строительство секретной тюрьмы СБУ для представителей международной организации Amnesty International ". В этом материале использовалась фотография журналистки телеканала Анастасии Станко с подписью "в ожидании первой очереди".

Станко была одним из соавторов расследования телеканала про изолятор СБУ в Харькове , где, как указано в тексте сообщения, незаконно удерживались люди.

"Громадьске" расценивает сообщение сайта "Миротворец" как давление на журналистику и очередной призыв к травле — метод, который "Миротворец" использует не впервые", — указывается в сообщении телеканала.

Также подчеркивается, что подобную деятельность телеканал считает недопустимой и опасной для свободы слова на Украине

"Миротворец" известен тем, что неоднократно предавал огласке личные данные журналистов, артистов, общественных деятелей. Весной 2016 года на сайте опубликовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактов, после чего в адрес некоторых из них начали поступать угрозы.