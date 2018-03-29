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«Миротворец» обвинили в давлении на журналистов
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Украинский канал обвинил «Миротворец» в давлении на журналистов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украинский канал "Громадьске телебачення" ("Гражданское телевидение" — Прим. ред.) опубликовал сообщение, в котором обвинил сайт "Миротворец" в давлении на журналистов в стране.
Отмечается, что такая позиция связана с недавней публикацией на сайте "Миротворец" материала о сборе средств на "строительство секретной тюрьмы СБУ для представителей международной организации Amnesty International". В этом материале использовалась фотография журналистки телеканала Анастасии Станко с подписью "в ожидании первой очереди".
Станко была одним из соавторов расследования телеканала про изолятор СБУ в Харькове, где, как указано в тексте сообщения, незаконно удерживались люди.
"Громадьске" расценивает сообщение сайта "Миротворец" как давление на журналистику и очередной призыв к травле — метод, который "Миротворец" использует не впервые", — указывается в сообщении телеканала.
Также подчеркивается, что подобную деятельность телеканал считает недопустимой и опасной для свободы слова на Украине.
"Миротворец" известен тем, что неоднократно предавал огласке личные данные журналистов, артистов, общественных деятелей. Весной 2016 года на сайте опубликовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактов, после чего в адрес некоторых из них начали поступать угрозы.
За последние несколько месяцев базу ресурса также пополнили Герман Греф, Семен Слепаков, Леонид Ярмольник, Константин Райкин, Ксения Собчак, Анастасия Стоцкая, Ольга Остроумова, Юрий Стоянов, Лариса Гузеева и еще ряд российских артистов.
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