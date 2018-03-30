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Трамп заподозрил Amazon в неуплате налогов
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Трамп заподозрил Amazon в неуплате налогов 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Carolyn Kaster/AP
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что компания Amazon платит недостаточно налогов.
"В отличие от остальных, они (Amazon) выплачивают мало налогов властям штатов и местным органам управления или и вовсе не платят, используя нашу почтовую систему в качестве своего курьера (нанося огромные потери США) и вытесняя с рынка многие тысячи ритейлеров!" — написал Трамп.
Он также отметил, что начал говорить об этом задолго до президентских выборов в 2016 году.
Ранее СМИ сообщили, что основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.
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