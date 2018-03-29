Эксперт оценил шансы РФ получить доступ к Скрипалям

Эксперт оценил шансы России получить доступ к Скрипалям через суд

Россия может обратиться пожаловаться в британский суд на нарушение консульской конвенции из-за того, что Лондон не дает ей доступа к пострадавшим в Солсбери, однако шансов у такой жалобы нет, сказал РИА Новости главред научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон продолжает препятствовать доступу российской стороны к пострадавшим в Солсбери Сергею и Юлии Скрипаль . Таким образом Британия открыто нарушает международно-правовые нормы, в частности двустороннюю консульскую конвенцию 1968 года, сказала она. Захарова напомнила, что согласно этому соглашению консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином своего государства, а страна пребывания не может ставить ограничений.

"Теоретически правительство России может обратиться в британский суд с жалобой, ссылаясь на консульскую конвенцию", — ответил Берестнев на просьбу прокомментировать возможность подачи такой жалобы.

"Но шансов нет и серьезно такой вариант никто не рассматривает", — оговорился он.

Эксперт пояснил, что "право, установленное консульской конвенцией, не имеет прямой судебной защиты".

"Есть один шанс на миллион, что британский судья возьмет на себя защиту прав иностранного правительства в отношении действий своего правительства", — сказал он и добавил, что суд "скорее объявит об отсутствии юрисдикции".

Берестнев напомнил, что "по консульской конвенции у российского консула есть право "встречаться и сноситься с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы" и так далее".

"Но для этого надо чтобы этот гражданин этого захотел. В данном случае за находящихся без сознания граждан это могут решать их родственники, находящиеся на месте, которых нет или власти страны пребывания", — сказал он.

"Вот когда кто-то из пострадавших придет в сознание, тогда у него спросят: хочешь с консулом пообщаться — а пока будет продолжаться произвол британских властей", — считает эксперт.