Ещё
Эксперт оценил шансы РФ получить доступ к Скрипалям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил шансы России получить доступ к Скрипалям через суд 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Reuters
Россия может обратиться пожаловаться в британский суд на нарушение консульской конвенции из-за того, что Лондон не дает ей доступа к пострадавшим в Солсбери, однако шансов у такой жалобы нет, сказал РИА Новости главред научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон продолжает препятствовать доступу российской стороны к пострадавшим в Солсбери Сергею и Юлии Скрипаль. Таким образом Британия открыто нарушает международно-правовые нормы, в частности двустороннюю консульскую конвенцию 1968 года, сказала она. Захарова напомнила, что согласно этому соглашению консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином своего государства, а страна пребывания не может ставить ограничений.
"Теоретически правительство России может обратиться в британский суд с жалобой, ссылаясь на консульскую конвенцию", — ответил Берестнев на просьбу прокомментировать возможность подачи такой жалобы.
"Но шансов нет и серьезно такой вариант никто не рассматривает", — оговорился он.
Эксперт пояснил, что "право, установленное консульской конвенцией, не имеет прямой судебной защиты".
"Есть один шанс на миллион, что британский судья возьмет на себя защиту прав иностранного правительства в отношении действий своего правительства", — сказал он и добавил, что суд "скорее объявит об отсутствии юрисдикции".
Берестнев напомнил, что "по консульской конвенции у российского консула есть право "встречаться и сноситься с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы" и так далее".
"Но для этого надо чтобы этот гражданин этого захотел. В данном случае за находящихся без сознания граждан это могут решать их родственники, находящиеся на месте, которых нет или власти страны пребывания", — сказал он.
"Вот когда кто-то из пострадавших придет в сознание, тогда у него спросят: хочешь с консулом пообщаться — а пока будет продолжаться произвол британских властей", — считает эксперт.
Отвечая на вопрос, может ли российская сторона пожаловаться еще в какой-нибудь суд, он предположил, что теоретически стороны могут обратиться в Международный суд ООН в Гааге, если британское правительство согласится на это.
РИА Новости: последние новости
Митингующие прорвали кордон у здания администрации Николаевской области "Сбой системы". Политолог о заявлении в Раде про "геноцид" со стороны США "Брехунец". Депутат ГД оценил украинское телевещание на Крым
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов261
Российские радары не заметили израильских истребителей629
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»117
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово296
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня9
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение