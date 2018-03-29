Украинский телеканал начал вещание на Крым и Донбасс

На Украине заявили о начале вещания украинского телеканала на Крым и Донбасс

Министерство информационной политики Украины рассказало о начале вещания украинского канала UA|TV на Крым и Донбасс. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«UA|TV, телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины, начал вещание в тестовом режиме», — указывается в заявлении.

Отмечается, что министерство берёт на себя обязательство обеспечить полноценное вещание телеканала на Крым и Донбасс.

По данным ведомства, в ближайшее время вещание распространится на Луганскую область.

1 января 2017 года украинский информационный канал Ukraine Today, входящий в группу «1+1 Media» олигарха Игоря Коломойского, прекратил своё вещание. Данное СМИ просуществовало чуть более двух лет.