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Нидерланды приняли решение по закону о слежке
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Граждане Нидерландов проголосовали против принятия закона о слежке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство участников референдума в Нидерландах проголосовали против закона о расширении полномочий спецслужб в стране, итоги плебисцита сообщаются на сайте Избирательного совета (ИС) королевства в четверг.
Ранее правительство Нидерландов приняло закон, который должен расширить полномочия разведывательных структур в ведении слежки, после чего сторонники пересмотра закона составили петицию за проведение референдума по этому вопросу, которую подписали более 300 тысяч человек.
По данным ИС, против принятия закона проголосовали 49,44% участников референдума, "за" высказались 46,53% проголосовавших. При этом 4,03% оставили бланки незаполненными. Явка составила 51,54%, в целом, в референдуме приняли участие около 6,7 миллиона человек. Как отмечается, это значительно выше явки в 30%, необходимой для начала нового обсуждения закона в парламенте.
Премьер-министр страны Марк Рютте на прошлой неделе заявил, что в случае победы противников референдума, правительство намерено снова рассмотреть закон. Тем не менее, правила в отношении плебисцитов оставляют за правительством право принять закон вне зависимости от результатов голосования.
Новый закон, в том числе, дает возможность собирать данные в интернете в массовом порядке и при необходимости взламывать защищенные сервера. Собранная информация может храниться до 3 лет, а также может быть передана иностранным спецслужбам. По мнению правительства, принятие нового закона необходимо для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности.
Противники нового закона заявили, что намерены обратиться в суд, в случае если правительство проигнорирует мнение граждан.
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