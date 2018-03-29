Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост лишил Украину миллионов

Россия и США померяются роботами

Между Россией и Америкой может начаться гонка вооружений в области робототехники. Об этом военные эксперты сообщили Express. По их мнению, «беспрецедентное» развитие технологий станет причиной «широкомасштабной автоматизированной войны» с использованием роботов-убийц.

«Это сопоставимо с началом эпохи ядерного оружия», — уверен глава Международного института стратегических исследований Кори Шейк.

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Крымский мост лишил Украину миллионов

Строительство Россией Крымского моста приносит Украине миллионные убытки. Об этом, как сообщает УНН, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян

«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен», — заявил он.

Кроме того, чиновник полагает, что «с политической точки зрения» Керченский мост свяжет «украинский Крым и украинскую Кубань».

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