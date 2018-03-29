Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост лишил Украину миллионов 

Россия и США померяются роботами
Между Россией и Америкой может начаться гонка вооружений в области робототехники. Об этом военные эксперты сообщили Express. По их мнению, «беспрецедентное» развитие технологий станет причиной «широкомасштабной автоматизированной войны» с использованием роботов-убийц.
«Это сопоставимо с началом эпохи ядерного оружия», — уверен глава Международного института стратегических исследований Кори Шейк.
Ассанжу отключили интернет
Посольство Эквадора в Лондоне запретило основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу пользоваться интернетом, сообщает Washington Post. Дипломаты назвали причиной такого решения нарушение обещания, которое ранее дал им Ассанж, а именно не вмешиваться в дела других стран. Они не уточнил, в чьи дела вмешался журналист, однако издание отмечает, что за последнее время Ассанж выражал поддержку каталонским сепаратистам, критиковал нового советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и комментировал задержание президента Франции Николя Саркози.
Крымский мост лишил Украину миллионов
Строительство Россией Крымского моста приносит Украине миллионные убытки. Об этом, как сообщает УНН, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен», — заявил он.
Кроме того, чиновник полагает, что «с политической точки зрения» Керченский мост свяжет «украинский Крым и украинскую Кубань».
ФБР скрывает информацию о стрельбе в Орландо
Отец стрелка, убившего 49 человек в американском Орландо, был осведомителем ФБР. Об этом каналу Fox сообщил независимый журналист Гленн Гринвальд, расследующий дело. По его словам, ФБР два года скрывало, что отец Омара Матина 11 лет был осведомителем спецслужбы. Именно с этим фактом Гринвальд связывает то, что агенты ФБР, дважды задерживавшие Матина до теракта по подозрению в связях с террористами, всякий раз его отпускали.