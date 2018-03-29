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Украина обвинила Венгрию в «открытии ящика Пандоры»
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На Украине считают, что Венгрия открывает ящик Пандоры в отношениях с НАТО 

RT на русском 28 минут назад
Фото: EPA
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что блокирование Венгрией заседания комиссии Украина — НАТО создаёт опасный прецедент в отношениях альянса с партнёрами. Об этом сообщается на сайте правительственного портала.
«Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создаёт угрожающий прецедент для будущего сотрудничества альянса с партнёрами», — заявила Климпуш-Цинцадзе.
Она отметила, что при внедрении закона «Об образовании» украинская сторона будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии. Кроме того, Киев открыт для консультаций с Будапештом и венгерским меньшинством на Украине.
Ранее в Киеве заявили о намерении выйти на формат углублённого партнёрства с НАТО.
RT на русском: последние новости
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