Украина обвинила Венгрию в «открытии ящика Пандоры»

На Украине считают, что Венгрия открывает ящик Пандоры в отношениях с НАТО

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что блокирование Венгрией заседания комиссии Украина — НАТО создаёт опасный прецедент в отношениях альянса с партнёрами. Об этом сообщается на сайте правительственного портала. «Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создаёт угрожающий прецедент для будущего сотрудничества альянса с партнёрами», — заявила Климпуш-Цинцадзе. Она отметила, что при внедрении закона «Об образовании» украинская сторона будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии. Кроме того, Киев открыт для консультаций с Будапештом и венгерским меньшинством на Украине. Ранее в Киеве заявили о намерении выйти на формат углублённого партнёрства с НАТО.