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США отреагируют на действия РФ
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В США рассказали о реакции на ответные меры России по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: ТАСС
США оставляют за собой право отреагировать на любые меры России, которые последуют в ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генерального консульства РФ в Сиэтле, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства США в РФ Мария Олсон.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ сообщила, что американское генконсульство в Санкт-Петербурге, вероятнее всего, будет закрыто. Это станет ответом российской стороны на решение властей США закрыть российское генконсульства в Сиэтле.
"Не хотела бы строить догадки, какие действие предпримет российское правительство. Но позвольте внести ясность: Соединенные Штаты предприняли данные шаги в ответ на нападение России на нашего ближайшего союзника — Великобританию и на повторяющуюся схему дестабилизирующих действий на территории США и других государств. Мы оставляем за собой право отреагировать на любые меры России, последующие в ответ на наши действия, которые мы совершенно обоснованно предприняли", — сказала Олсон в ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ, что рассматривается возможность закрытия генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Власти США вслед за Великобританией, выражая солидарность, объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.
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