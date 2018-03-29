Митингующие украинцы прорвали полицейский кордон

Митингующие прорвали кордон у здания администрации Николаевской области

В Николаеве около пятидесяти митингующих прорвали полицейский кордон, перекрывавший вход в здание областной администрации, передает агентство УНИАН

Сегодня около трехсот человек собрались у здания администрации, они требуют отставки губернатора Алексея Савченко из-за самоубийства бывшего украинского военного летчика Владислава Волошина

"Активисты прорвали первый кордон силовиков при входе в здание. Они пытаются прорваться в сессионный зал, однако полиция их не пропускает. Активисты хотят попасть на сессию городского совета с целью побудить депутатов принять решение о недоверии председателю ОГА (областной госадминистрации. — Прим. ред.) Алексею Савченко", — говорится в сообщении.

Здание охраняют около двухсот полицейских.

Гибель Волошина

В марте Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие во время ремонта аэропорта. Волошин исполнял обязанности его директора.

Местное издание "НикВести" опубликовало переписку погибшего, где он говорит о "проблемах" с губернатором. Следствие рассматривает пять версий причины гибели Волошина: душевное волнение, работа, взаимоотношения в семье, возможные конфликты на службе в ВСУ или несчастный случай при обращении с оружием.