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Саакашвили заявил о краже
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Саакашвили обвинил сотрудников правоохранительных органов Украины в ограблении 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники правоохранительных структур Украины ограбили его во время обысков. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на адвоката политика Руслана Чарнолуцкого.
По словам юриста, Саакашвили направила в Службу безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей, которые пропали во время обысков в его киевской квартире. Аналогичное ходатайство он уже высылал в начале марта.
«Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор заявил, что они были вроде как «потеряны», — сказал Чарнолуцкий, добавив, что выдворенный с Украины политик лично подписал ходатайство и считает, что его вещи были похищены сотрудниками правоохранительных органов.
Отмечается, что речь идёт о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках.
Ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко довести до конца дело о его «разоблачении» и пустить его в страну.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.
RT на русском: последние новости
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