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Франция ополчилась на Иран
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Глава МИД Франции: Иран поставляет оружие мятежникам-хуситам в Йемене 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Йеменские мятежники-хуситы получают оружие из Ирана. С таким утверждением в четверг выступил в эфире радиостанции RTL министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Проблема в Йемене заключается в том, что политический процесс там так и не начался. И Саудовская Аравия считает, что ей постоянно угрожает агрессия со стороны отрядов хуситов, которых снабжает оружием Иран", — заявил глава дипломатического ведомства Франции.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за первые 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена — 22,2 млн человек — нуждаются в помощи, это на 3,4 млн больше, чем годом ранее.
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