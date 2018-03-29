На выборах в Египте побеждает Ас-Сиси

Ас-Сиси, по предварительным данным, переизбран президентом Египта

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предварительным результатам, набрал уже 21,5 миллиона голосов избирателей на выборах и становится главой Египта на 2018-2022 годы, сообщает государственная египетская газета "Ахбар аль-Йоум".

Единственный конкурент ас-Сиси в борьбе за президентское кресло Муса Мустафа Муса получил 721 тысячу голосов в свою поддержку, добавляет издание.

Сразу после начала подсчета голосов накануне поздно вечером появилась информация, что ас-Сиси лидирует с большим отрывом.

Жители Египта выбирали будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Избирательные участки на выборах президента Египта закрылись в среду вечером в 22.00 по местному времени (23.00 мск).

О явке на выборах поступали противоречивые сведения. В центре Каира в районах Замалек журналисты могли констатировать полупустые участки. В то же время в густонаселенных районах Булак и Ард аль-Лива наблюдалась очереди желающих проголосовать.

Все три дня, что проходило голосование, по египетской столице разъезжали автомобили с громкоговорителями, из которых раздавались призывы прийти на избирательные участки.

Чтобы стимулировать явку, власти неоднократно напоминали о том, что закон предусматривает штраф в размере 500 египетских фунтов (28,5 доллара) для каждого избирателя, внесенного в списки, но не пришедшего на избирательный участок без уважительной причины.

Всего в избирательных списках значатся порядка 60 миллионов граждан страны. В провинциях Египта работали свыше 13 тысяч избирательных комиссий. Ожидается, что официальные результаты голосования обнародуют 2 апреля.